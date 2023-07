Risico op fietsongeval in Brussel fors gedaald

Volgens Van den Brandt zijn er meer ongevallen doordat er meer fietsers zijn. Het ongevallenrisico vertoont sinds 2010 net wel een dalende trend. "In 2022 was dat risico met 35 procent afgenomen vergeleken met 2010. Dezelfde berekening voor zwaargewonde en dodelijke fietsslachtoffers toont dat het risico of de indexwaarde van 100 in 2010 naar 44 in 2022 is gegaan. Dat komt neer op een daling van 56 procent", zei Van den Brandt.