Stad Hasselt voert aanpassingen door aan Quartier Bleu na protest rolstoelgebruikers

Schepen Libert zat eerder al samen met Ivo Konings, die de initiatiefnemer van het protest was. “Ik ben met hem het gesprek erover aangegaan”, zegt ze. “Er lijkt een probleem te zijn met de elektrische deur van de lift. We gaan die natuurlijk aanpakken, want het is wel degelijk de bedoeling dat mensen in de rolstoel van de kade naar de binnenstad kunnen gaan via de lift.”