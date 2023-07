MIVB laat huisdieren binnenkort gratis meereizen op openbaar vervoer in Brussel 

Wie zijn huisdier wil meenemen op de tram, bus of metro van de MIVB moet een extra ticket kopen, tenzij ze vallen onder uitzonderingen zoals assistentie- en politiehonden. "Veel gebruikers die vanwege hun leeftijd of sociale situatie recht hebben op een verlaagd tarief of gratis vervoer, eindigen in feite met hogere kosten voor hun huisdier dan voor henzelf", zei de Patoul daarover in het Brussels parlement.