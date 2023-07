Supporterscafé uit Itegem trekt volledig in het groen naar Parijs voor Jasper Philipsen: "Als Jasper voor 5e keer wint, spring ik in de Seine"

Intussen is Jasper Philipsen zeker van de groene puntentrui in het sprintersklassement en kwamen daar nog twee ritzeges bij. "Toen kon het helemaal niet meer stuk. We zijn apetrots", zegt Luc. "We zijn helemaal in het groen gekleed met zonnebrillen, hoedjes en truien en we staan nu aan de start om Jasper te begroeten en hem aan te moedigen. Daarna gaan we verder richting de aankomst. We zijn uitgenodigd om bij het podium te staan. Dat gaat heel leuk zijn, we verwachten er veel van. Het is een van de meest zalige dagen die we ooit beleefd hebben."