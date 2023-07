Vier mensen vermist na zwaarste regenval in Nova Scotia (Canada) in 50 jaar, noodtoestand uitgeroepen: "Schade is redelijk onvoorstelbaar"

De provinciaal verantwoordelijke Tim Houston had het over een "beangstigende toestand". "De lijst van schade aan wegen, bruggen en gebouwen is lang, en zal blijven aangroeien. De schade aan huizen is redelijk onvoorstelbaar," vertelde hij op een persconferentie.

In Halifax en vier andere regio's in Nova Scotia is de noodtoestand uitgeroepen. Een tijdlang werd gevreesd dat er een dam zou kunnen breken in de buurt van de Saint Croix-rivier, maar die vrees bleek onterecht en het evacuatiealarm daarvoor werd afgeblazen.

Intussen helpen vrijwilligers om mensen in moeilijkheden te redden. Ze varen rond met bootjes om bewoners uit overstroomde huizen te redden.

Nova Scotia is een provincie in het noordoosten van Canada. Ze is ruim 55.000 vierkante kilometer groot (bijna twee keer België) en telt ruim 900.000 inwoners: