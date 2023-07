50-tal chiromeisjes uit Lendelede geëvacueerd van kamp in Lier nadat tenten onder water waren gelopen 

Door de hevige regen zijn zondagavond verschillende tenten op een kamplaats aan de Marnixdreef in Lier onder water komen te staan. Een meisjeschirogroep met zo'n 120 leden uit Lendelede in West-Vlaanderen was er sinds enkele dagen op zomerkamp. "Gisterenmiddag is het beginnen te regenen. Eerst rustig, maar daarna zijn er stortbuien beginnen te vallen. Dan is de grond ondergelopen waar onze drie oudste afdelingen met tenten op bivakkeren", vertelt chiroleidster Tine Vandaele. "We hebben zo'n 50 leden moeten evacueren, want het was niet meer mogelijk om op die grond te slapen."