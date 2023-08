Jongeren en begeleiders vertrokken vanuit Waregem naar Wereldjongerendagen in Portugal

Jonas De Bolle (24) uit Horebeke gaat al voor de tweede keer naar de Wereldjongerendagen. "De eerste keer was acht jaar geleden in Polen", vertelt hij. "Ik kende toen een paar mensen, maar zij zaten in een andere groep. Ik heb me toen gewoon gesmeten en zo leer je ook snel mensen kennen. De verbondenheid en de sfeer zijn echt uniek op de Wereldjongerendagen."

Studente Theologie Laura Vannotten (24) uit Leuven maakt voor de eerste keer de reis. "Er zijn nog wat mensen uit mijn opleiding die meegaan. Het is wel spannend, want het is ook de eerste keer dat ik zo'n grote groepsreis doe. Ik verlang al om gesprekken te voeren met jongeren uit andere landen en ik hoop vooral in het eerste deel van de reis wat tot rust te komen."