Achille Claes zet na 40 jaar een punt achter zijn engagement voor het kasteel van Horst: "Trots dat dit het kasteel is van de Rode Ridder"

"Het begon voor mij 40 jaar geleden bij het kasteel van Horst", vertelt Achille Claes. "Ik was toen schepen in Holsbeek en vanuit die functie wilde ik het erfgoed behouden. Een aantal jaren later ben ik dat dan gaan exploiteren als horeca-uitbater van het kasteel. Dat is tot op vandaag nog altijd zo, maar het is mijn zoon die het doet, ik zelf heb de fakkel doorgegeven. Ik ga mij nu zoveel mogelijk uit alles terugtrekken. Ik vind dat dat wel mag door mijn leeftijd en de bedoeling is nu om nog een afscheidscadeau te geven aan Herita, die het geld nodig hebben om de renovatie en restauratie van het kasteel te bekostigen. Vandaar dat we dit weekend een benefietconcert organiseren met Helmut Lotti op zaterdag en Metejoor op vrijdag".