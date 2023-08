Bonheiden zoekt figuranten voor toeristische brochure

In de zoektocht naar figuranten is de gemeente niet erg selectief. “Enkelingen, families, jong of oud, dat maakt allemaal niet uit. Op de foto’s is, net zoals in onze gemeente, iedereen welkom”, zegt Van den Brande. Ook inwoners van andere gemeenten mogen zich inschrijven om op de brochure te pronken. “Toerisme is er om mensen aan te trekken naar onze gemeente. Er kunnen inwoners van Bonheiden op de brochure staan, maar even goed inwoners van een buurgemeente of van nog verder weg. Kortom: iedereen die enthousiast is en het project wil ondersteunen”, aldus de schepen.