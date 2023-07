Buitenzwembad Netepark Herentals lekt: elke dag stroomt er 18.000 liter water weg

In Herentals wordt elke dag 18.000 liter water bijgepompt in het grote buitenzwembad van recreatiedomein Netepark. Het zwembad lekt en het lek kan voorlopig niet gedicht worden. Schepen van Sport Eva Brandwijk (N-VA) zegt dat een speciale firma werd ingeschakeld, maar dat mocht niet baten. "Bijna alle buizen zijn met een camera gecontroleerd, maar dat leverde niets op. Het lek zit allicht in de badkuip zelf of in de buizen onder de kuip. Die plekken kunnen we pas inspecteren als het zwembad leeg is."

Het lek werd half juni ontdekt. Er is dus al tussen de 700.000 en 1 miljoen liter water weggestroomd. Het was een moeilijke keuze om het zwembad toch open te houden. "We ontdekten het lek tijdens een hittegolf. We wilden onze inwoners de welgekomen verkoeling kunnen aanbieden. Het was kiezen tussen de pest en de cholera", aldus de schepen.

31 augustus is de laatste zwemdag, daarna zal het lek opgespoord worden.