Café Mombasa in Borgerhout geeft gratis vat om Prijs voor Superstrijdlust van Victor Campenaerts in de Tour te vieren

"Het was een fantastische avond. Victor stond op het podium van de Champs-Élysées in een machtig decor. Het is meer dan verdiend na zijn prestatie in de hele Tour. Hij is bijna elke dag in beeld geweest", zegt Bob Campenaerts. "Bij elke start is hij ontsnapt. Hij was heel zichtbaar. Dat verdient minstens een gratis vat." Dat Victor Campenaerts de prijs ging krijgen, was toch onverwacht. "Volgens de publieksstemming was Pinot verkozen, na zijn prestatie van zaterdag. Toch heeft de vakjury, die bestaat uit vijf Fransen, Victor daarboven gezet. We hadden niet verwacht dat de Fransen eens niet chauvinistisch gingen zijn", lacht Bob.