Chiro Limburg zoekt nog duizenden cd’s voor gigantische glitterconstructie

Zo’n constructie vergt veel werk, maar vooral ook een zoektocht naar voldoende schijfjes, want de cd is wat in onbruik geraakt merkt Stijn op: “We hebben er al een duizendtal, maar we hebben er nog zeker vijfduizend nodig. En heel veel mensen hebben precies geen cd's meer. Wie er wel nog heeft en ze kwijt wil mag ze aan ons geven. We gaan er wel gaatjes in boren om ze op te hangen dus ze komen niet heelhuids terug.”

Wie Chiro Limburg wil helpen en van een hoop oude cd's af wil geraken: ze hebben een verzamelpunt ingericht in De Banier, de Chirowinkel in de Vaartstraat in Hasselt.