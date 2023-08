Dierenasiel SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen ontvangt bijzondere vogel: de marmermerel

Voor dierenasiel SOS Wilde dieren was het ook even schrikken: "Het gebeurt niet vaak dat we half witgekleurde, wilde vogels binnenkrijgen in ons Wildlife hospital. Onze eerste gedachte was dat het één of andere ontsnapte, exotische vogel was. Gelukkig heeft onze vogelringer Bram geholpen bij de soortbepaling. Hij vertelde ons dat het een leucistische mannetjesmerel is. Leucisme is het ontbreken van zwart of bruine pigmenten - melanine - in veren. Het ontbreken van pigment is, in tegenstelling tot albinisme, niet over het hele lichaam verspreid. Dit verklaart waarom bepaalde veren wit zijn en ander dan weer zwart zijn. Dit is de eerste keer dat we met deze speling van de natuur te maken krijgen. Leucisme komt ook voor bij andere vogelsoorten."