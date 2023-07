Heel wat dieselauto's worden afgekeurd, maar mogen voorlopig nog vervuilend rondrijden

Sinds 1 juli 2022 wordt er tijdens de autokeuring nieuwe apparatuur gebruikt om de uitstoot van fijnstof te meten. De zogenoemde deeltjesteller telt het aantal roetdeeltjes in de uitlaat en bekijkt zo of de roetfilter nog goed werkt. De klassieke roettest was niet meer in staat de kleine roetdeeltjes op te sporen, die de nieuwe dieselmotoren met euronorm 5 en 6 uitstoten.