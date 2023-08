Met gedichten op etalageruiten en graffiti op winkelmuur verschijnen in Maaseik de eerste werken van "Dichter bij water" 

"Als water taal was, zou het de bevolking binnensijpelen, zou het overal binnendringen en de basis verrijken, zouden we in druppels of stromen spreken, niet hoeven komen op woorden", is een van de gedichten die te lezen staat op een etalage in de winkelstraat van Maaseik. Het poëzieproject "Dichter bij water" wil tonen hoe water de deelgemeenten van de stad verbindt, denk maar aan de Maas en de Bosbeek. De stad verzamelde daarvoor gedichten over water geschreven door Maaseikenaars zelf.