"Ik durf niet meer terug naar huis": Twee weken na ongeval en brand in Wijtschate wil Gerdy niet meer aan gevaarlijk kruispunt wonen  

In afwachting van een tijdelijke woning in Mesen, logeert het koppel nu in het hotel Novotel in Ieper. Maar terug wonen op de plek waar zijn huis stond, ziet hij niet zitten: "Ik was net wakker en zat in de zetel. Plots kwam een vrachtwagen binnenrijden. Ik hoorde die man schreeuwen, maar ik moest lopen. Ik kon niet anders... ik moést weg en kon hem niet helpen." Het vuur verspreidde zich razendsnel in het pas gerenoveerde rijhuis van Gerdy. "Dit zit in mij en ik weet niet of het ooit zal weggaan. Die nachtmerrie blijft maar duren."