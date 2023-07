Vrouw aangereden door groep té snelle wielertoeristen op jaagpad in Nevele: "Ze reden gewoon door"

Intussen kon Barbara via de app Strava achterhalen wie de groep is die hen heeft aangereden. En daar kon ze ook zien dat ze veel te snel reden. "Aan een gemiddelde van 45 kilometer per uur, terwijl je op een jaagpad maar 30 kilometer per uur mag rijden. Eén van onze kopmannen riep nog dat ze te breed reden, en dat het niet goed ging komen. En inderdaad, hij kreeg gelijk. We werden letterlijk van de baan gereden."