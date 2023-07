Van de regen in de drup: het blijft nog de hele week nat

Vandaag verlaat de regenzone via het oosten ons land. Maar vanuit het westen komen er opnieuw buien aan die lokaal stevig en onweerachtig kunnen zijn. We halen maxima van 18 of 19 graden op de Ardense hoogten tot 21 of 22 graden in Vlaanderen en in Belgisch Lotharingen. Er zijn windstoten mogelijk rond 55 km/u, maar tijdens een intense bui kan dat meer zijn, zegt het KMI.

Dinsdag regent het eerst vooral in het uiterste zuidoosten. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met nog enkele buien. Met maxima tussen 15 en 20 graden is het koel voor de tijd van het jaar. De matige noorden- tot noordwestenwind krimpt naar het westen tot het noordwesten.

Woensdag verplaatst een zone met regen of buien zich van de Noordzee via ons land naar Duitsland. Een donderslag is niet onmogelijk. Het blijft koel met maxima van 16 tot 21 graden. Er waait een zwakke tot matige en aan de kust soms een vrij krachtige wind uit westelijke richtingen.

Donderdag verwachten we regen bij maxima van 16 tot 20 graden. Er waait een vrij strakke zuidwestenwind.

Ook vrijdag blijft een regenzone over onze streken slepen waarbij er lokaal behoorlijk wat neerslag kan vallen. In de namiddag is een donderslag niet onmogelijk. De maxima schommelen in het centrum rond 22 of 23 graden bij een meestal matige zuidwestenwind.

Volgend weekend is er mogelijk beterschap op komst: dan verlaat de regenzone geleidelijk ons land via het oosten, al zijn er daarna nog enkele buien mogelijk. In de meeste streken liggen de maxima dan rond 21 of 22 graden.