Horebeke subsidieert inzet warmtecamera's voor opsporing jonge reeën in hoog gras vóór het wordt afgemaaid

Het maaiseizoen, dat loopt van mei tot juni, is een gevaarlijke tijd voor pasgeboren reetjes. Ze rennen niet weg bij gevaar, maar proberen zich juist stilhouden in een poging om niet opgemerkt te worden. Daarom is het belangrijk dat er voor het maaien gekeken wordt of er reekalfjes en andere wilde dieren zitten, om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gedood of gewond raken.

Dat is niet alleen interessant voor de reetjes, maar ook voor de landbouwers. "Want als er per ongeluk een reekalfje in het hooi terechtkomt dat aan de koeien wordt gegeven, dan kan er bij de dieren botulisme optreden, dat is een verlammende ziekte", vertelt gemeenteraadslid voor Groen, Florian Vande Walle.