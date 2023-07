Israëlisch parlement stemt over omstreden juridische hervorming terwijl massa protesteert op straat

Op dit ogenblik wordt in het Israëlisch parlement gestemd over de omstreden juridische hervorming. Premier Benjamin Netanyahu probeerde tot op het allerlaatste moment om de oppositie te overtuigen, maar dat lijkt mislukt. "Het is onmogelijk om tot een overeenkomst te komen die de Israëlische democratie niet in gevaar brengt", zegt oppositieleider Yair Lapid. Heel wat demonstranten komen op straat tegen de hervorming.