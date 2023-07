Langste beraad ooit in ons land afgelopen: morgen uitspraak over schuld op terreurproces

Met zo’n 1.000 waren ze, de gewone burgers uit het Brusselse die waren opgeroepen als kandidaat-juryleden voor een ongezien lang assisenproces. Eind november vorig jaar werden er 36 uit die grote groep uitgeloot tijdens een zitting van het assisenhof: 12 effectieve juryleden en 24 reserve. De vrees bestond dat veel mensen nog zouden afhaken, waardoor er niet genoeg juryleden zouden overblijven. Uiteindelijk vielen in de loop van het proces 9 mensen weg, er bleven dus ruimschoots voldoende juryleden over.

Op donderdagavond 6 juli werden de debatten op het terreurproces gesloten, 7 maanden na de start. De juryleden werden in busjes van het Justitia-gebouw (waar het proces plaatsgrijpt) weggebracht naar een geheime locatie waar de 12 effectieve juryleden en de beroepsrechters in beraad gingen over de schuldvragen. Geheim, want het hele beraad lang moesten de juryleden en het hof afgesneden zijn van de buitenwereld om beïnvloeding te voorkomen. Dat betekent: geen telefoon, geen internet, geen televisie. Reserveleden mogen niet deelnemen aan het beraad, zij moesten dus ook nog eens afgezonderd worden van de effectieve juryleden.

Het beraad mocht niet onderbroken worden: pas als op alle schuldvragen een antwoord was gekomen mét een afdoende motivering konden de juryleden eruit. Zo’n beraad is overigens niet zo simpel als gewoon met een "ja" of "neen" antwoorden. Er kan onderling gediscussieerd worden, juryleden konden ook technisch-juridische vragen stellen aan de magistraten van het hof of bepaalde stukken uit het dossier herbekijken. Nu zijn we 18 dagen later, het langste beraad ooit in ons land.

De uiteindelijke stemming is geheim, de juryleden weten dus niet van elkaar wat ze gestemd hebben. Dat gebeurt heel traditioneel, op een briefje. Daarop staat: "In eer en geweten, mijn antwoord op de vraag is ja/nee". Die briefjes worden opgehaald en geteld door de voorzitter. Als er op een bepaalde vraag een uitslag van 7 tegen 5 is, zullen de drie beroepsrechters meestemmen. Als de uitslag 6 tegen 6 is, wordt de beschuldigde vrijgesproken op grond van twijfel.