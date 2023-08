Kersentelers in Haspengouw spreken van matige tot behoorlijke oogst

De telers zijn ook vrij tevreden over de prijs die ze krijgen voor hun kersen. Brecht Geerdens: "De kersenprijs is nu gestabiliseerd, een prijs waar wij aan kunnen werken en die betaalbaar is voor de consument. In het begin van het seizoen, omdat er zo weinig kersen waren, waren ze heel duur. Maar om onze minderopbrengst goed te maken, was dat nog altijd niet voldoende."