Kinderen leren Nederlands in de zomerschool van Liedekerke

De zomerschool in Liedekerke is van start gegaan. De komende twee weken krijgen kinderen daar lessen Nederlands. "Wij richten ons vooral op kinderen die nood hebben aan een taalbad. De meeste ouders schrijven hun kinderen in omdat er thuis weinig Nederlands gesproken wordt", zegt coördinator Sofie. "Na twee weken gaan we de kinderen evalueren. Ook bij de kinderen die al meerdere jaren komen, kunnen we zien hoe ze geëvolueerd zijn."