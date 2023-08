KVK Beringen wil meer sportgelegenheid en recreatieruimte in domein De Motbemden

Voetbalclub KVK Beringen wil investeren in een project om meer sportgelegenheid en recreatieruimte te creëren in domein De Motbemden. Door de ruimte rondom de bestaande voetbalpleinen anders in te vullen, wil de club bewoners er laten ontspannen op hun eigen manier, weliswaar met aandacht voor de groene omgeving.