Landbouwers vrezen voor hun job en protesteren in Ravels tegen Nationaal Park De Lage Venen

Volgens de landbouwers is er al veel natuur en is een Nationaal Park overbodig. "Er zou een gebied van 10.000 hectare moeten komen, met een aaneengesloten stuk van 3.000 hectare. Dat is er momenteel niet. Die plannen gaan dus een gigantische impact hebben op de mensen hier. Dit is een landelijke omgeving met veel agrarische bedrijven. Als dit allemaal moet verdwijnen, gaat dat gigantisch veel jobs kosten. Voor mensen die verder weg wonen, kan zo'n Nationaal Park allemaal mooi klinken. Voor wie erbij betrokken is, kan het een grote nachtmerrie worden. Laat het gewoon zoals het is."