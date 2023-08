Lebbeke organiseert gratis gebitscontrole voor OCMW-cliënten

De controle vindt plaats op dinsdag 25 juli in cc De Biekorf in Lebbeke door de organisatie Gezonde Mond. Tijdens de voedselbedeling van Slaatje Praatje kunnen 13 cliënten van het OCMW een gratis onderzoek krijgen van hun gebit.

"Er schreven zich 13 mensen in voor deze controle", zegt schepen voor Sociale Zaken Goedele De Cock (Vooruit). "Er is momenteel nog een wachtlijst van 26 personen. We bekijken samen met Gezonde Mond wanneer we een tweede mondcontrole kunnen organiseren. Het toont aan dat de nood hoog is. We stellen vast dat vele mensen in de samenleving, waaronder ook mensen in kansarmoede, geen gezonde mond hebben."

Na de controle worden de mensen verder begeleid. "Eén van onze sociaal assistenten heeft ook een opleiding gevolgd tot mondzorgcoach", legt schepen De Cock uit. "Zij gaat met de cliënten bespreken wat er precies aan de hand is. Dan kunnen wij een plan opstellen. Eventueel kan het bijzonder comité dan een extra steun voorzien voor die mensen, zodat ook zij naar de tandarts kunnen gaan en hun gebit verder kunnen laten verzorgen."