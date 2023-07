Luchtkwaliteit in Brusselse metrostations beter dan in Parijs: "Metro in Parijs is zeer oud, toestellen in Brussel recenter"

In vergelijking met de metrostations in Parijs scoort Brussel veel beter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tonen de metrostations in Parijs een vijfvoudige overschrijding van de normen met betrekking tot fijne deeltjesvervuiling. "Al is dat eigenlijk appelen met peren vergelijken", zegt Guy Sablon. "De metro in Parijs is al zeer oud, in Brussel rijdt de metro pas rond sinds 1976, onze toestellen zijn dan ook veel recenter. Bovendien rijdt de metro in Brussel voor een groot stuk bovengronds, zodat we een natuurlijk ventilatie hebben. Dat alles zorgt voor een betere luchtkwaliteit dan bijvoorbeeld in Parijs."