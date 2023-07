Man in coma na incident op Gentse Feesten

Het parket van Oost-Vlaanderen is op zoek naar de verdachten die verantwoordelijk zijn voor een gewelddadig incident tijdens de Gentse Feesten. Een man van 35 is daarbij zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en ligt na vier dagen nog in coma.

De feiten deden zich voor in de Onderstraat, in de buurt van de Vrijdagmarkt. Wat er precies gebeurd is, is nog niet uitgeklaard. Het parket voert een onderzoek. Er is voorlopig nog geen spoor van de daders.