Man raakt levensgevaarlijk gewond nadat hij sigaret wilde roken en van derde verdieping uit raam valt

De man was samen met wat vrienden thuisgekomen na een avondje drinken. Toen iedereen al gaan slapen was, wou de man nog een sigaret roken op de vensterbank. "Daar is hij blijkbaar het evenwicht verloren en drie verdiepingen naar beneden gevallen", klinkt het bij Lommaert. Een van zijn huisgenoten hoorde zijn val. "Hij hoorde een eigenaardig geluid en is daarop in de woonkamer gaan kijken", vertelt Lommaert. Toen zijn huisgenoot vervolgens door het raam ging kijken, zag hij het slachtoffer beneden op straat liggen en verwittigde hij de hulpdiensten.