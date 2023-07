Zo belangrijk was Martine Tanghe voor de taal: "Ze was de norm voor het Nederlands in Vlaanderen"

“Ook in Nederland werd zij beschouwd als de leading lady van het Nederlands zoals dat in Vlaanderen wordt gesproken,” zegt Ruud Hendrickx. “Ze had daar ook een enorme uitstraling. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat ze jaren (van 2009 tot 2017) in het bestuur van het Nederlandse genootschap “Onze Taal” heeft gezeteld. In Nederland is dat een begrip!”