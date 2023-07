Martine Tanghe zette zich in voor opvanghuis voor vluchtelingen in Lubbeek: "Ze hielp mee in de poetsploeg en was heel toegewijd"

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, hebben wij vanuit de gemeente een oproep gedaan naar vrijwilligers om te helpen in het Zomerhuis, dat we wilden inrichten als opvangtehuis voor Oekraïense vluchtelingen", vertelt schepen An Wouters (N-VA) in Lubbeek. "Martine heeft daar spontaan op gereageerd. Ze gaf zich op voor de poetsploeg en huiswerkbegeleiding. Dat laatste bleek uiteindelijk niet nodig, omdat er geen kinderen bij waren die al naar school gingen."

Volgens de Lubbeekse schepen heeft Tanghe zich uren ingezet als onderdeel van de poetsploeg. "Het was een race tegen de tijd, het Zomerhuis moest zo snel mogelijk ingericht worden als opvangtehuis, maar moest eerst degelijk gepoetst worden. Uren, avonden, dagen heeft Martine gepoetst."