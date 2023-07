Waarom je dit jaar Tomorrowland van ver kon horen: "Warme luchtlagen zijn de oorzaak"

"Mijns inziens klopt het niet dat de wind bepaalt tot hoe ver we de muziek van Tomorrowland horen", zegt Dirk Van Dyck, professor fysica aan de Universiteit Antwerpen (UA). "De snelheid van de wind is veel kleiner dan de snelheid van het geluid, het effect van de wind is dus heel klein. Twee factoren die wél een grote rol spelen in de draagwijdte van geluid, zijn de toonhoogte en temperatuurinversie. Bastonen gaan veel verder dan hoge tonen, en bij temperatuurinversie zijn bovenste luchtlagen veel warmer dan de onderste."