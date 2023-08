Met twee (of meer) op één step: politie Brussel-Noord deelt 347 boetes uit

Van den Brandt geeft ook cijfers van de andere politiezones. "Die cijfers worden gerapporteerd door de verschillende politiezones, die elk hun eigen berekeningsmethoden, prioriteiten en actiemethoden toepassen", zegt Van den Brandt.

In de politiezone Brussel-West werden vorig jaar 63 gevallen vastgesteld van mensen die met twee of meer op één step reden. Sinds januari dit jaar werden er al 44 inbreuken vastgesteld. In de politiezone Montgomery werden in 2022 41 pv's opgesteld, tussen januari en maart 2023 waren het er 6.