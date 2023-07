Oncologe over leven met kanker: "Hoe eng een herval ook mag lijken, het is geen doodvonnis meer"

Hoe eng een herval ook mag lijken, het hoeft volgens professor Altintas geen doodvonnis te zijn, integendeel: "Kanker wordt meer en meer een chronische ziekte. Ik heb patiënten die al 20 jaar in harmonie met hun kanker samenleven. Ik denk dat we patiënten duidelijk moeten maken: je hebt kanker of zelfs je hebt uitgezaaide kanker, maar je kan nog steeds heel oud worden."

In de volksmond wordt wel eens gezegd dat als kanker na vijf jaar niet meer terugkeert dat je dan genezen bent, maar volgens professor Altintas is dat geen goede vuistregel: "Wij spreken als oncologen over vijfjaars -of tienjaarsoverleving, maar dan gaat het over statistieken. Mijn patiënt is geen statistiek, elke patiënt is anders. Je kan daar geen cijfer op plakken."