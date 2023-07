Organisatie trekt stekker uit Na-Tour Dernycriterium in Antwerpen

De organisatie moest niet alleen op zoek naar een nieuw parcours, maar ook naar extra geld. "We hadden voldoende sponsors, maar helaas zijn de prijzen om de grote wielernamen aan de start te krijgen, serieus gestegen. Ik zou tegen mijn sponsors moeten zeggen dat ik het dubbele nodig heb van wat ze geven. Daar had ik geen zin in." Minder grote namen aan de start was ook geen optie. "Ik heb hier wereldkampioenen en winnaars van de Tour gehad. Een criterium in Antwerpen verdient alleen maar grote namen. Daarom eindigen we in schoonheid en trekken we de stekker eruit."