Nijlen en Berlaar waarschuwen voor overspringende reeën tijdens de bronsttijd

Tot half augustus is het bronsttijd voor de reeën. Ze zijn dan extra opgewonden en kijken minder uit als ze de weg oversteken. De politie van Berlaar en Nijlen vraagt alvast aan automobilisten om extra voorzichtig te zijn. "In deze periode zijn de reeën zelf minder alert en springen ze vaker en sneller de weg over, zowel overdag als 's nachts", vertelt communicatieverantwoordelijke Sofie Soons. In de politiezone zijn er vooral veel reeën aan de Herenthoutsesteenweg in Nijlen, aan de Berlaarsesteenweg in deelgemeente Kessel en in de bosrijke gebieden van Gestel bij Berlaar. "Je kan er best je snelheid minderen."