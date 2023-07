Noodweer in de Alpen: dode in Zwitserland nadat kraan was omgevallen

Terwijl het zuiden van Europa nog steeds geteisterd wordt door enorme hitte, worden de Alpen en de aangrenzende regio's op dit moment geconfronteerd met noodweer. In La Chaux-de-Fonds, in het noordwesten van Zwitserland, is een man omgekomen, nadat een kraan was omgevallen. De storm in het stadje duurde niet lang, maar was enorm hevig, zoals te zien is op beelden die verspreid worden via sociale media.