Vrouw in levensgevaar na val met e-step in Wilrijk

Zondagavond, iets voor middernacht, zag een voorbijrijdende automobilist een vrouw op het fietspad langs de Moerelei in Wilrijk liggen. Het slachtoffer lag achter de struiken die het fietspad scheiden van de rijweg. De man verwittigde de hulpdiensten. De vrouw was buiten bewustzijn. Uit de vaststellingen bleek dat ze wellicht gevallen was met haar e-step. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.