Meer dan 10.000 GAS-boetes voor zwerfvuil in twee jaar tijd

OVAM stelt sinds 2021 controleurs ter beschikking van gemeenten in de strijd tegen zwerfvuil. Deze handhavers geven geen waarschuwingen, maar schrijven meteen een GAS-boete uit als ze een overtreding vaststellen. Het gaat om een proefproject dat loopt tot midden 2024. Er zijn momenteel 26 OVAM-handhavers actief in 125 verschillende gemeenten. Dat aantal breidt binnenkort verder uit naar 154 gemeenten.



"De handhavers hebben sinds de aanvang van dit project al meer dan 10.000 bestuurlijke verslagen uitgeschreven", klinkt het bij OVAM. "Een droevige mijlpaal." In iets meer dan 90 procent van de gevallen ging het om rokers die peuken weggooiden. In de andere gevallen ging het om het niet opruimen van hondenpoep, of het weggooiden van drank- of eetverpakkingen, papier of kauwgom.

"Rokers beseffen niet altijd dat hun peuk weggooien een overtreding is", aldus OVAM. "Het blijft een grote gewoonte onder rokers. Deze cijfers tonen aan dat sensibilisering, maatregelen aan de bron en handhaving noodzakelijk blijven in de strijd tegen zwerfvuil. Want het blijft één van de grootste ergernissen van heel wat Vlamingen."