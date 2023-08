Overdekte Noorddoorgang krijgt historische koepels terug

De Noorddoorgang bevindt zich tussen de Nieuwstraat en de Adolphe Maxlaan en is sinds 1995 beschermd als erfgoed. De winkelgalerij stamt uit het begin van de 19e eeuw en is gebouwd in de eclectische stijl van architect Henri Rieck. De galerij getuigt van een tijdperk waarin overdekte doorgangen en winkelgalerijen in Brussel floreerden.