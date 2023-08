Pelt plaatst infoborden aan speelterreinen van 2 basisscholen met "spelregels"

De gemeente Pelt besliste in 2020 om de speelplaatsen van de basisscholen in Boseind en Neerpelt-centrum buiten de schooluren open te stellen voor publiek gebruik en het gebruik er van wordt ook sterk aangemoedigd. Om te vermijden dat buurtbewoners eventueel hinder zouden kunnen ondervinden, werden er nu borden geplaatst met wat mag en wat niet. Want enkele jongeren maken het er soms te bont: "Ik wil zeker niet alle jongeren over dezelfde kam scheren", zegt schepen van Jeugd Katrien Kenis (CD&V), "maar er zijn enkele individuen die toch voor wat overlast zorgen. Ze laten er afval achter of spelen te luide muziek, 's avonds en zelfs 's nachts."