Rusland wil zelf graan leveren aan Afrika, na stopzetten Oekraïense graandeal

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres riep Rusland vandaag op om de deal toch te verlengen. "De meest kwetsbaren zullen de hoogste prijs betalen", zei Guterres op een top in Italië. Hij betreurde dat de wereldwijde tarwe- en maïsprijzen op korte tijd al sterk zijn gestegen."Zowel Rusland als Oekraïne zijn "essentieel voor de wereldwijde voedselzekerheid", zei de topman voorts.



Ook de Afrikaanse Unie heeft haar "spijt" uitgesproken over het besluit van Moskou om de graandeal niet te vernieuwen. Een hooggeplaatst Keniaans ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het stuklopen van de graandeal eerder "een mes in de rug". Humanitaire ngo's bevestigen dat Afrika sterk afhankelijk is van graan uit Rusland en Oekraïne.



Intussen is de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba in Afrika op rondreis om de leiders onder meer te overtuigen van hun graandeal.

Maar Poetin doet deze uitspraken dan weer naar aanleiding van de tweede Russisch-Afrikaanse top, die hij organiseert later deze week in de Russische stad Sint-Petersburg. Het is met dit opiniestuk duidelijk waar hij de Afrikaanse leiders van zal proberen overtuigen.