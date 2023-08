Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapt verschillende fietsers onder invloed

Ook werden er twee minderjarige fietsers in het centrum van Bilzen door de politie staande gehouden omdat één van hen een passagier vervoerde. De fiets was niet uitgerust met voetsteunen. De 16-jarige fietser kreeg een waarschuwing, maar lapte die aan z'n laars toen hij later opnieuw betrapt werd met een passagier op z'n fiets. De minderjarige uit Bilzen had geen alcohol gedronken. De andere fietser, een 19-jarige, had 2 promille alcohol in zijn bloed. De opgelegde speekseltest bleek positief voor het gebruik van cocaïne. De fietser zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter. De twee minderjarigen zullen een verkeersvormingsklas moeten volgen.