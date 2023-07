Recordjaar voor kerkuilen in Steenokkerzeel

Of Steenokkerzeel de komende jaren nog meer kerkuilen mag verwelkomen is afwachten. "Ik denk dat we stilletjesaan aan ons plafond zitten", vertelt Ryon. "Een uil kan twee tot tien eieren leggen, we zitten bijna overal aan het maximum van eieren. Maar we moeten ook altijd rekening houden met een terugval. Bij een slechte winter, kunnen het er plots een pak minder zijn. Maar dat we nu aan een maximum zitten wil zeggen dat wij, zij en de natuur het goed doen."