Belgen keren terug vanuit geteisterde Rhodos: "Alles op eigen houtje moeten regelen, hulp van touroperators kwam te laat"

De samenvatting van Vanhove over de touroperators is dan ook duidelijk: "too little, too late". "Zo kregen we vijf uur nadat we door de politie uit het hotel gezet werden, een bericht van Sunweb dat we het best in het hotel bleven. Duidelijk achterhaalde informatie. Ik snap dat de natuurbranden voor iedereen onverwacht zijn, maar voor de lokale bevolking was het niet zo plots. Kunnen touroperators zich dan ook niet beter voorbereiden?"