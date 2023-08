Scoutsgroep uit Gent lastiggevallen door jongeren tijdens kamp in Zutendaal

Een scoutsgroep uit Gent is tijdens een kamp in Zutendaal al twee keer lastiggevallen door jongeren uit de buurt. De jongeren, waaronder ook meerderjarigen, gooiden onder andere bommetjes in de buurt van de kampplaats en reden aan hoge snelheid over de kampplaats. Intussen kent de politie de identiteit van de daders en zijn ze aangesproken op hun gedrag.