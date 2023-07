Honderdduizenden Sicilianen zonder elektriciteit en water door hittegolf

Volgens de minister zou de situatie morgen moeten verbeteren, "omdat de temperatuurpiek van zo'n 45 graden zal zakken naar ongeveer 35 graden". Hij is niet mals voor de Italiaanse overheid. "Het is duidelijk dat het de afgelopen jaren heeft ontbroken aan een serieuze planning van de infrastructuur, ook in verband met de klimaatverandering. Nu zien we de gevolgen", schrijft hij op Facebook.

"Om een herhaling van deze absurde situatie te voorkomen, zal Enel de komende twee jaar 412 miljoen euro investeren om het elektriciteitsnetwerk te verbeteren en aan te passen", besluit Musumeci.