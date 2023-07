Stad Genk start in najaar werken om wateroverlast in Tronkstraat aan te pakken

Genk heeft een studie besteld samen met Fluvius om de wateroverlast in drie wijken aan te pakken, waaronder aan de Tronkstraat. “Maar we bekijken met onze technische diensten of we al enkele kleinere maatregelen kunnen nemen, vooral aan de servitudeweg achter de Tronkstraat”, vertelt schepen Karel Kriekemans (CD&V). “Zo zouden we het bufferbekken in de buurt kunnen vergroten en zullen we de servitudeweg ontharden en enkel een karrenspoor overhouden.”Ook de groenzone naast die weg kan worden verbeterd om zo veel mogelijk water van de omliggende percelen af te kunnen voeren.