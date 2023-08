Trappen van station Diepenbeek moeten eind oktober opnieuw veilig gebruikt kunnen worden

Om te voorkomen dat mensen zouden uitglijden, werden de trappen tijdens de winter afgesloten. "Na de winter hebben we beslist om de trappen open te stellen, omdat we vonden dat het eigenlijk niet meer gevaarlijk was", legt schepen Bynens uit. "Maar we zijn door TUC RAIL op de vingers getikt omdat de trappen nog niet opgeleverd waren. Een terechte reactie van hen, maar zo hebben we er vaart achter gekregen." De trappen zijn op dit moment weer gesloten. Eind oktober zouden de problemen van de baan moeten zijn.