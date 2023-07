Twitter is voortaan "X": geen vogeltje meer als logo, maar een  hoofdletter X

"X is er! Let's do this", schreef Twitter-CEO Linda Yaccarino vanmorgen. Ze deelde daarbij een afbeelding van het nieuwe logo: een witte X tegen een zwarte achtergrond. Dat logo werd ook geprojecteerd op het hoofdkantoor in San Francisco.

Enkele uren later was het bekende blauwe vogeltje niet meer te zien in de linkerbovenhoek van ieders Twitterpagina. Ook de officiële pagina van Twitter heet nu X. Wie naar x.com surft, komt uit op Twitter.